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أحمد جودة - القاهرة - سيخوض المنتخب السعودي مباراته المقبلة ضد الصين يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026، في غياب لاعبه متعب الحربي بسبب إصابة عضلية.

من يعوض غياب متعب الحربي امام الصين؟

وكان الحربي قد تعرض لتمزق عضلي من الدرجة الأولى أثناء تعادل السعودية مع إندونيسيا (1-1) في الجولة الأولى من التصفيات.

ونتيجة لذلك، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 10 و14 يومًا، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف بهدف العودة سريعًا إلى المنافسات.

وتعتبر إصابة الحربي تحديًا كبيرًا للمدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، إلا أن الفريق يمتلك خيارات لتعويضه.

ومن بين الأسماء المتاحة، الظهير الأيسر حسين الصبياني، الذي على الرغم من موهبته، قد يكون مشاركته محدودة بسبب قلة خبرته الدولية وصعوبة المباراة المقبلة.

في المقابل، يظل ناصر الدوسري لاعب الهلال خيارًا مرجحًا لتعويض الحربي في مركز الظهير الأيسر، حيث سبق وأن أثبت كفاءته في هذا المركز سواء مع ناديه أو المنتخب.

كما أن سعود عبد الحميد، الذي شارك كبديل في المباراة الماضية، أظهر مرونة تكتيكية عالية وقدرة على اللعب في أكثر من مركز.

وأخيرًا، قد يعتمد مانشيني على حسن كادش، الذي يملك خبرة اللعب في مركز الظهير الأيسر مع اتحاد جدة والمنتخب السعودي.