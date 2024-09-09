نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل المغرب المتوقع لمواجهة ليسوتو في تصفيات أمم افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يجل منتخب المغرب، ضيفا ثقيلا على حساب منتخب ليسوتو، اليوم الاثنين 9 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

وحقق منتخب المغرب انتصارا كبيرا على حساب منتخب الجابون في الجولة الأولى، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وقدم منتخب المغرب خلال مباراة الجابون مستوى رائع، وقد شهد اللقاء احتساب 4 ركلات ترجيح، اثنان لمنتخب المغرب، واثنان لمنتخب الجابون.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: زكرياء الواحدي، نايف أكرد، أشرف داري، أشرف حكيمي.

خط الوسط: أمير ريتشارليسون، عز الدين أوناحي، براهيم دياز.

خط الهجوم: حكيم زياش، أيوب الكعبي، إلياس بن صغير.