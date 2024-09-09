نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام الزناتي يهاجم عامر حسين بعد التصريحات ضده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رد حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، على تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات الحالي، والتي اكد خلالها أن تم تكريم حسام ولم يتم تكريمه.

وأكد عامر حسين في تصريحات تلفزيونية، أن حسام الزناتي كان يتقاضى 50 أو 60 ألف جنيه في الشهر الواحد.

تصريحات حسام الزناتي

وقال الزناتي في تصريحات عبر برنامج كورة في ال90 مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد والذي يذاع عبر راديو 9090: مش عارف هو زعلان ليه اني اتكرمت ومحدش كرمه، وهو عاوز يتكرم على ايه، وتصريحاته مثيرة للشفقة.

وتابع رئيس لجنة المسابقات السابق: "كل فترة عامر حسين يضع اسمي في جملة وانا لم أرد عليه في اي تصريحات مغلوطة يتحدث عنها".

