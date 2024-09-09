نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. تأكد غياب دينامو برشلونة 10 أشهر وشركة الأهلي تفاوض أحمد شوبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 09-09-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم الاثنين

وجاءت أبرز عناوين صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:-

تأكد غياب دينامو برشلونة 10 أشهر

أعلن نادي برشلونة عن موعد العملية الجراحية للاعبه الشاب مارك بيرنال، بعد تعرضه لإصابة قوية، وفقًا لتقرير صحفي إسباني.

بيرنال تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة فريقه ضد رايو فاليكانو، في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأوضح برشلونة أن اللاعب يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى، بالإضافة إلى إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي.

وبحسب صحيفة "آس" الكتالونية، سيخضع بيرنال (17 عامًا) للجراحة غدًا الاثنين.

ووفقًا للتقديرات، سيغيب بيرنال عن التدريبات والمباريات الرسمية لمدة لا تقل عن 10 أشهر، مما يعني غيابه عن بقية الموسم الحالي.

يذكر أن برشلونة يتصدر حاليًا جدول ترتيب الليجا برصيد 12 نقطة من 4 مباريات.

شركة الأهلي للانتاج الإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإعلامي أحمد شوبير قريب من التواجد في قناة الأهلي بشكلها الجديد خلال الفترة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "شركة الأهلي للانتاج للإعلامي تتفاوض مع شوبير لتقديم البرنامج الرئيسي على القناة عقب عودتها مرة أخرى".

وأضاف أمير هشام: "هناك مقترح داخل قناة الأهلي لعودة القناة مرة أخرى للعمل ليلة مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي، أو أكتوبر المقبل"