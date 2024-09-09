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أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات اليوم الثانى والختامى من منتدى الإعلام الرياضى الذى انطلق أمس الأحد بمصر لمناقشة التحديات والصعوبات التى تواجه الإعلام الرياضى.

انطلاق فعاليات اليوم الثانى والختامى لمنتدى الإعلام الرياضى

و يستعرض المنتدى مناقسة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

و شارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

كما يشهد المنتدى الحديث عن تصور الجمهور للبودكاست على مدار العقد الماضى، فضلا عن المهارات اللازمة لتحديد وإتقان الإتجاهات المتغيرة فى العصر الجديد للإعلام الرقمى.

و يشارك فى المنتدى عدد من الأعلاميين الرياضيين المصرين والبريطانيين.

يذكر أن منتدى الإعلام الرياضي هو منتدى متخصص يوفر فرصة فريدة للصحفيين والإعلاميين الرياضيين للقاء ومناقشة أهم قضايا الإعلام الرياضي، والاحتكاك بكبار قادة المؤسسات والتجمعات المهنية الرياضية، حيث يحضر المنتدى شخصيات بارزة ومؤثرة إعلاميًا ورياضيًا على مدار يومين في جلسات ومناقشات مفتوحة وورش عمل تفاعلية.

يُنظم منتدى الإعلام الرياضي بالشراكة بين كل من "المتحدة الرياضية" و"منتدى مصر للإعلام" وشركة 30N، بالتعاون مع رابطة كتاب كرة القدم في إنجلترا.

