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أحمد جودة - القاهرة - يرى البطل الأوليمبى أحمد الجندى صاحب ذهبية الخماسى الحديث فى أولمبياد باريس 2024 أن الألعاب الفردية زاد الوعى بها خلال الفترة الأخيرة.

وقال الجندى فى مناقشة إعلام رياضى خالى من التعصب فى ثان أيام منتدى الإعلام الرياضى، أن الألعاب الفردية أصبحت تجذب الرعاة مثل كرة القدم.

و أشار الجندى إلى أن البطل حق مشروع للإعلام الرياضى خاصة فى ظل التدخل فى الحياة الشخصية للأبطال.

أحمد الجندى: الألعاب الفردية أصبحت تجذب الرعاة مثل كرة القدم

كما يشارك فى هذه الجلسة الإعلاميين كريم رمزى ومحمد المحمودى وتامر صقر كمديرا للجلسة فضلا عن الزهراء أحمد رشاد دكتور الصحافة الرياضة فى كلية الإعلام جامعة القاهرة.

و يستعرض المنتدى مناقشة حول التحديات والصعوبات الذى يواجهها الإعلام الرياضى المصرى ويناقش الأساليب والطرق الحديثة لمواجهة تلك التحديات من خلال جلسات ورش عمل تفاعلية.

و شارك فى الجلسات بول مكارثى الرئيس التنفيذى لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، اليسون بيندار المراسلة الرياضية العالمية والكاتب الصحفى حسن المستكاوى والإعلامى سيف زاهر.

