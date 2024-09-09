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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: إسبانيا تنهي الألعاب البارالمبية بـ40 ميدالية.. بيلد: دي ليخت يسخر من البوندسليجا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 9-09- 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
- لاجازيتا ديلو سبورت:
الهيمنة في بطولة اميركا
سينر انت فريد
- كورييري ديلو سبورت:
سينر ينتصر في بطولة اميركا المفتوحة
لا حدود لطموحه
- ماركا:
اسبانيا ٤-١ سويسرا
اسبانيا تحصد الاداء الكامل على عشرة
عودة المجلة الرياضية: اصدار ذهبي
روغليتش يوقع على لعبة البوكر الخاص به
اسبانيا تنهي الالعاب البارالمبية بـ40 ميدالية
جائزة سان مارينو الانتصار الثاني لمارك ماركيز
- بيلد:
دي ليخت يسخر من البوندسليجا بعد رحيله بفترة عن البايرن