نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليكس مورجان.. 14 عامًا 123 هدفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدلت النجمة الأمريكية أليكس مورجان الستار عن مشوارها الكروي اللامع بخوضها مباراتها الوداعية.

وأعلنت المهاجمة البالغة 35 عامًا قرارها بتعليق حذائها الخميس بعد أن كشفت عن حملها بطفلها الثاني.

وشاركت لمدة 13 دقيقة خلال خسارة فريقها سان دييغو وايف أمام نورث كارولينا كاريدج الخميس 1-4 ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وقالت مورغان متوجهة للجمهور بعد المباراة "لقد كانت رحلة رائعة".



وتابعت "أريد أن أشكر زميلاتي في الفريق اللواتي تحدوني باستمرار كل يوم وجعلوني أفضل.



"مررت بالعديد من اللحظات الرائعة في مسيرتي المهنية، ولكن هذه اللحظة الأخيرة التي أشاركها معكم على أرض الملعب سوف أحتفظ بها إلى الأبد. لذا، أشكركم من أعماق قلبي".



وتُعد مورغان من أشهر لاعبات كرة القدم في العالم وكانت جزءًا من الجيل الذهبي للمنتخب الأمريكي الذي ترك بصمة كبيرة على الكرة النسائية.



لمعت خلال كأسي العالم 2015 و2019 وقادت بلادها للفوز بلقبهما، وكذلك عُرفت بنشاطها خارج الملعب الداعم للمساواة بين الرجال والسيدات في الرياضة.



وسجلت مورغان خلال مسيرة دولية دامت 14 عامًا 123 هدفًا، لتحتل المركز الخامس على قائمة أفضل الهدافات في تاريخ المنتخب الأمريكي، إضافة إلى إحرازها 53 تمريرة حاسمة.



وخاضت مورغان مباراتها الأخيرة بقميص المنتخب الأمريكي في 4 يونيو ضد كوريا الجنوبية فيما جاء هدفها الاخير ضد الأرجنتين في فبراير الماضي في الكأس الذهبية للسيدات.



أما على صعيد الأندية، ففازت بلقب الدوري مع بورتلاند عام 2013 كما خاضت تجربتين إحترافيتين مع نادي ليون الفرنسي عام 2017 وساعدته على الفوز بالدوري الفرنسي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا وأخرى مع توتنهام الإنجليزي عام 2020.