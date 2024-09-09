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أحمد جودة - القاهرة - بلغت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم 354 مليون يورو، وفقًا للتحديثات الجديدة لموقع "ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين"، وذلك بإرتفاع بلغ 4.8% عن تحديثات شهر أغسطس (آب) الماضي والتي بلغت 338 مليون يورو حينها.

نبيل فقير يرفع القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين

وساهم تعاقد فريق الجزيرة مع الفرنسي نبيل فقير القادم من ريال بيتيس الإسباني في رفع القيمة السوقية للمسابقة، إذ تبلغ القيمة السوقية للاعب 10 ملايين يورو، ليصبح الأعلى في دوري أدنوك، ويليه كل من سفيان رحيمي لاعب العين، وسردار أزمون لاعب شباب الأهلي بـ 8 ملايين يورو لكل لاعب.



ويتصدر العين قائمة أغلى أندية المسابقة بـ 45.77 مليون يورو، يليه الجزيرة بـ41.78 مليون يورو، فيما يأتي الوصل ثالثًا بـ37.11 مليون يورو.

ورابعًا جاء الشارقة بـ37 مليون يورو، ثم شباب الأهلي خامسًا بـ36.58 مليون يورو، ثم النصر سادسًا بـ33.04 مليون يورو، ثم الوحدة سابعًا بـ28.19 مليون يورو، والبطائح ثامنًا بـ21.2 مليون يورو، وكلباء تاسعًا بـ19.11 مليون يورو، وبني ياس عاشرًا بـ14.45 مليون يورو، وعجمان في المركز الـ11 بـ14.10 مليون يورو، ثم خورفكان في المركز الـ12 بـ13.59 مليون يورو، ويليه دبا الحصن في المركز الـ13 بـ7.76 مليون يورو، والعروبة في المركز الـ 14 بـ4.52 مليون يورو.

