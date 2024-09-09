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أحمد جودة - القاهرة - يعتزم ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، إجراء تعديلات على تشكيلته لمواجهة بلجيكا اليوم الإثنين، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات للمستوى الأول من دوري أمم أوروبا.

ديشامب يفاجئ مبابي بقرار ناري قبل مواجهة بلجيكا

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، يُتوقع أن يقوم ديشامب بإجراء تغييرات عدة، مع احتمالية كبيرة لبقاء كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، وأنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد، على مقاعد البدلاء.

وكان المنتخب الفرنسي قد تعرض لهزيمة ثقيلة في الجولة السابقة من البطولة أمام إيطاليا بنتيجة (3-1) على ملعب "حديقة الأمراء".

ويحمل المنتخب الفرنسي لقب دوري الأمم الذي حققه في عام 2021، ويأمل في استعادة توازنه بعد خروجه من نصف نهائي يورو 2024 أمام إسبانيا بنتيجة (2-1)، في بطولة تميز فيها بأداء مخيب للآمال.