عاجل.. بشرى سارة في برشلونة قبل العودة من التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى هانز فليك، مدرب برشلونة، اليوم الإثنين، أخبارًا سارة تتعلق بأحد لاعبيه المصابين.

بشرى سارة في برشلونة قبل العودة من التوقف الدولي

وكان أنسو فاتي قد تعرض لإصابة في أسفل قدمه اليمنى خلال تدريباته في المدينة الرياضية يوم 24 يوليو/تموز الماضي، مما منعه من الانضمام إلى جولة الفريق في الولايات المتحدة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، شارك فاتي اليوم في التدريبات الجماعية لبرشلونة لأول مرة منذ إصابته، وذلك استعدادًا لعودته إلى المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن فاتي سيكون جاهزًا للمشاركة مع الفريق في مباراة جيرونا ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

الجدير بالذكر أن فاتي قضى الموسم الماضي معارًا إلى برايتون، قبل أن يعود هذا الصيف إلى صفوف برشلونة.

ويتصدر برشلونة حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد 4 جولات، بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، وفياريال، فيما يأتي جيرونا في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.