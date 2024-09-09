الرياضة

شبانة: إمام عاشور سيشارك أمام جورماهيا الكيني

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان إمام عاشور يقترب من المشاركة أمام جورماهيا الكيني في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف شبانة ان المصادر الطبية أكدت جاهزية اللاعب للسفر مع بعثة الفريف لملاقاة بطل كينيا يوم الأحد الموافق ١٥ من شهر سبتمبر الحالي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة مع المنتخب الوطني في المعسكر الأخير قبل مباراة الرأس الأخضر والتي انتهت بفوز الفراعنة ٣/٠.
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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