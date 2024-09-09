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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان مجلس إدارة الزمالك قام بتقديم خيار التعاقد مع محمود جهاد على طاولة جوزيه جوميز.

شبانة: جوميز يعلق صفقة محمود جهاد وإنبي يطلب ٥٠ مليون للتنازل عن حمدي

وأضاف شبانة ان المدير الفني البرتغالي علق الحديث في هذه الصفقة لعدم احتياجه للاعب في هذا المركز في الوقت الراهن.

كما أكد شبانة في تصريحاته على اهتمام الزمالك بالتعاقد مع محمد حمدي لاعب إنبي، الأمر الذي دفع أيمن الشريعي لوضع شرط بيع اللاعب مقابل ٥٠ مليون جنيها.

