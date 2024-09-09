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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ​روبن نيفيز​، نجم نادي الهلال السعودي، عن فوز منتخب ​البرتغال​ على ​اسكتلندا​ بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات من ​دوري الأمم الأوروبية​.

وأوضح أن البرتغال استحقت الفوز وأشاد بأداء الفريق، مؤكدًا أن الجميع، سواء الأساسيون أو البدلاء، مستعدون للمساهمة في الانتصارات.

نيفيز: المنتخب البرتغالي بأكمله مستعد للمساهمة في الانتصارات

كما دافع نيفيز عن مستوى ​كرة القدم السعودية​، مشيرًا إلى أن البيانات تظهر أنه يركض أكثر في ​الدوري السعودي​ مما كان عليه في إنجلترا، رغم الظروف المناخية الصعبة.

وعن ​كريستيانو رونالدو​، أبدى ثقته في إمكانية وصوله إلى 1000 هدف، مؤكدًا أن كل شيء ممكن مع الأسطورة.