الرياضة

نيفيز: المنتخب البرتغالي بأكمله مستعد للمساهمة في الانتصارات

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ​روبن نيفيز​، نجم نادي الهلال السعودي، عن فوز منتخب ​البرتغال​ على ​اسكتلندا​ بهدفين مقابل هدف في دور المجموعات من ​دوري الأمم الأوروبية​.

وأوضح أن البرتغال استحقت الفوز وأشاد بأداء الفريق، مؤكدًا أن الجميع، سواء الأساسيون أو البدلاء، مستعدون للمساهمة في الانتصارات.

نيفيز: المنتخب البرتغالي بأكمله مستعد للمساهمة في الانتصارات

كما دافع نيفيز عن مستوى ​كرة القدم السعودية​، مشيرًا إلى أن البيانات تظهر أنه يركض أكثر في ​الدوري السعودي​ مما كان عليه في إنجلترا، رغم الظروف المناخية الصعبة.

وعن ​كريستيانو رونالدو​، أبدى ثقته في إمكانية وصوله إلى 1000 هدف، مؤكدًا أن كل شيء ممكن مع الأسطورة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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