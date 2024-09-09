نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المنتخب المصري يرفض تأجيل مواجهة بوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" إلغاء المؤتمر الصحفي لمباراة مصر وبوتسوانا والذي كان مقررا عصر اليوم بسبب تأخر وصول المنتخب البوتسواني بسبب بعض المشكلات من جانب راعي المنتخب وعدم توفر لحة طيران لسفر المنتخب عائدا من موريتانيا حسب ما إنفردنا سابقا.

وعلمت مصادرنا ب "دوت الخليج الرياضي" أن إدارة المنتخب المصري ترفض أي تأجيل لموعد المباراة بسبب ارتباطات اللاعبين الدوليين بالإضافة لارتباطات اللاعبين المحليين بالمشاركة مع أنديتهم في بطولات افريقيا للأندية.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب بوتسوانا غدا نظيره المصري في مواجهة الجولة الثانية للمجموعة الثالثة والتي تضم إلى جانبهما منتخبي موريتانيا وإفريقيا الوسطى حيث يتصدر منتخبنا المصري ترتيب المجموعة عقب نهاية الجولة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام منتخب موريتانيا والذي تغلب بدوره على بوتسوانا في لقاء الجولة الأولى.

