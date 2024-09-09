حارس برشلونة السابق: فيكتور فالديز يستحق التكريم في برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - كشف أرناو تيناس حارس مرمى باريس سان جيرمان، سبب رحيله عن صفوفه برشلونة في فترة انتقالات صيف 2023.

غادر تيناس، صفوف برشلونة متوجهًا نحو “حديقة الأمراء” لإرتداء قميص باريس سان جيرمان، وذلك بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.

تيناس: برشلونة تجاهل تجديد عقدي

قال تيناس في تصريحات إعلامية: “تركت برشلونة لأن النادي لم يعرض علي تجديد العقد، لم يوجد عقد لأوقع عليه".

تابع حارس برشلونة السابق، قائلًا: "كنت سأوقع على أي عقد يقدمه لي النادي”.

وأضاف تيناس: “مثلي الأعلى رقم 1 هو فيكتور فالديز. أعتقد أنه يحتاج إلى تكريم أخير في برشلونة فهو يستحق ذلك، جميعنا نعرف ما فعله مع فيكتور لهذا النادي”.