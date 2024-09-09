نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وادى دجلة يطلق أكبر بطولة للبراعم في مصر بمشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بعد نجاحات المواسم الماضية، انطلق الموسم الثالث من بطولة أكاديميات وادى دجلةSuper league بمشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب في الفئة العمرية من 7 حتى 15 سنة، يمارسون 14 رياضة مختلفة (فردية وجماعية) للمنافسة على جوائز البطولة، وذلك بهدف تحفيز النشء على الانتظام في ممارسة الرياضة، وتنمية روح المنافسة بين لاعبي الأكاديميات، مما ينعكس على تطوير مستواهم الفني والبدني.

يأتي ذلك ضمن جهود إدارة أندية وادى دجلة، في تطوير الرياضة المصرية من خلال دعم تنظيم مسابقات محلية على أعلى مستوى لمنح الفرصة للمواهب لإظهار قدراتهم، وتعزيز خبراتهم في المنافسات لإعداد أبطال للمستقبل، وكذلك في ضوء حرص إدارة "وادى دجلة" على تنفيذ أنشطة متطورة لبناء شخصية البراعم والناشئين وتحسين القدرات الذهنية والمهارات الأساسية والبدنية للاعبين.

وتعد بطولة ال Super league، هي الأولى من نوعها في مصر من حيث عدد الرياضات المشاركة، وكذلك عدد اللاعبين، وتطبيق كل قواعد البطولات الرسمية، بهدف تشجيع البراعم على ممارسة الرياضة التي تتناسب مع قدراتهم ويفضلونها، وتنمية روح المنافسة وتحقيق الفوز بين الصغار، وشهدت النسخة الثانية إقبالًا من اللاعبين فاق التوقعات للتقدم للمشاركة بالبطولة.

ويشهد الموسم الثالث من بطولة أكاديميات وادى دجلة مشاركة أكثر من 4 آلاف لاعب من 14 أكاديمية من فروع النادي التسعة يمارسون رياضات جماعية وفردية متنوعة وهي: كرة القدم، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والتنس، والجودو، والكاراتيه، والتايكوندو، والإسكواش، والسباحة، والجمباز الفني، والباتيناج السرعة، والباتيناج الفني، والجمباز الإيقاعي، وأكاديمية السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن أندية وادى دجلة، قد نجحت منذ تأسيسها في عام 2002، في تحقيق إنجازات عديدة سواء على مستوى التوسع في عدد الأندية لتشمل 9 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط، أو على مستوى تقديم مستوى رياضي متميز حيث يقدم النادي 22 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب من بينهم ملاعب الإسكواش وكرة والقدم والتنس بالإضافة إلى حمامات السباحة.