نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يعلن التعاقد محمد حمدي قادما من صفوف إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.