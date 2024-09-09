نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما سبب تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم عن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، كان من المقرر أن تُقام المباراة عصر يوم الثلاثاء، ولكن بسبب تأخر عودة منتخب بوتسوانا من موريتانيا، تم تأجيل المباراة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أزمة منتخب بوتسوانا في موريتانيا

واجه منتخب بوتسوانا أزمة كبيرة حيث لازالت بعثته عالقة في نواكشوط، عاصمة موريتانيا، بعد مباراتهم ضد المنتخب الموريتاني التي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

تعذر عودة بعثة بوتسوانا بسبب عدم توفر الطائرة الخاصة التي نقلتهم، مما اضطرهم إلى البقاء في موريتانيا وخوض تدريبات على ملعب شيخا بيديا حتى يتم حل الأزمة.

استعدادات منتخب مصر للمباراة

يستعد منتخب مصر لخوض ثاني مبارياته في التصفيات، بعد فوزه الكبير على الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى.

يقود المنتخب المصري المدرب حسام حسن، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على بوتسوانا لمواصلة الزحف نحو التأهل لكأس أمم إفريقيا 2025.

أهمية المباراة للفراعنة

تعتبر هذه المباراة مهمة لمنتخب مصر للحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة التي تضم الرأس الأخضر، بوتسوانا، وموريتانيا، يسعى الفراعنة لمضاعفة رصيدهم من النقاط وضمان الاستمرار في المركز الأول.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد بوتسوانا

يمكنكم متابعة مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث سيتم بث المباراة على قناة beIN Sports HD 4.