نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الزمالك يضم محمد حمدي من إنبي وتعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الزمالك يعلن التعاقد محمد حمدي قادما من صفوف إنبي

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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المصري البورسعيدي يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

دخل نادي المصري البورسعيدي، في مفاوضات جادة مع نادي بيراميدز للتعاقد مع لاعب خط الوسط محمد رضا بوبو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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تسريب تشكيلة ريال مدريد أمام سوسيداد

يخوض فريق ريال مدريد، مواجهة قوية أمام ريال سوسيداد يوم السبت المقبل والموافق 14 سبتمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني.

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الكاف يؤجل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” تأجيل مباراة مننخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره منتخب بوتسوانا، والتي من المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا

حيث كان من المقرر انطلاق مباراة مصر ضد بوتسوانا، مساء غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبو ظبي.

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ما سبب تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا ؟

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم عن تأجيل مباراة منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، كان من المقرر أن تُقام المباراة عصر يوم الثلاثاء، ولكن بسبب تأخر عودة منتخب بوتسوانا من موريتانيا، تم تأجيل المباراة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.