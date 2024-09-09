حارس ليفربول يعترف برغبته في الرحيل

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أحمد جودة - القاهرة - أبدي الحارس الدولي الأيرلندي كويمين كيليهر، رغبته في الرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي في الانتقالات القادمة.

وقال كيليهر البالغ من العمر 25 عاما، في تصريحات صحفية، "لقد رفض ليفربول بعض العروض بالنسبة لي، ليس بيدي دائمًا اتخاذ القرار بشكل كامل، طموحي واضح، أنا جيد بما فيه الكفاية، وأريد أن أذهب وألعب أسبوعًا بعد أسبوع".

حارس ليفربول يعلن عن رغبته في الرحيل

وأضاف "لقد أوضحت في السنوات القليلة الماضية أنني أريد الذهاب إلى مكان ما وأن أكون رقم واحد".

وأختتم حديثه، قائلًا "لقد اتخذ النادي هذا القرار بالتعاقد مع حارس مرمى مما يجعل الأمر يبدو وكأنهم اتخذوا قرارًا بالذهاب في اتجاه آخر".