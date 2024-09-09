عاجل.. موعد مباراة مصر وبوتسوانا الجديد في تصفيات أمم إفريقيا 2025

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أحمد جودة - القاهرة - استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، لطلب تأجيل مباراة مصر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب، العام المقبل 2025.

ويلعب منتخب مصر أمام مضيفه بوتسوانا، غدًا الثلاثاء 10 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

تعديل موعد مباراة مصر وبوتسوانا

طلب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق مواجهة مصر إلى مساء الثلاثاء بدلًا من إقامتها في الثالثة عصرًا “بتوقيت بوتسوانا” بسبب تأخر عودة المنتخب من موريتانيا.

وقرر “كاف”، تأجيل إقامة المباراة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت بوتسوانا، بدلًا من موعدها السابق في فترة العصر.

ويعود منتخب بوتسوانا، إلى دياره قادمًا من موريتانيا، صباح الثلاثاء، لذلك طلب مسؤولو الاتحاد الوطني تأخير انطلاق المباراة لمنح اللاعبين وقتًا لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة مصر.

يشار إلى إن منتخب مصر كسب كاب فيردي في القاهرة 3-0، بينما خسرت بوتسوانا من موريتانيا 0-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.