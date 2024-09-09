الاتحاد السكندري يتعاقد مع فادى فريد

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى فى التعاقد مع المهاجم والهداف المميز فادى فريد لاعب سموحة.

فادي فريد ينضم إلى الاتحاد السكندري

يعتبر فادى فريد هو أحد المهاجمين المميزين بالدورى المصرى 27 عامًا، وسبق له اللعب لأندية الأهلى والمقاولون العرب والبنك الأهلى.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع ناديه السابق ليكون أنتقال نهائي بعقد يمتد لثلاث مواسم.

وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح وموافقة لجنة الكرة والمدير الفني للفريق بابا فاسيليو والكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.