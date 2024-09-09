نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في كينيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قرر مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى كينيا، لمواجهة فريق جورماهيا يوم الأحد القادم في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص طارق قنديل على التواصل مع السفير المصري المصري في كينيا للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة باستقبال البعثة وكذلك التنسيق الكامل مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام، القائم بأعمال مدير الكرة، بخصوص كافة الأمور المتعلقة بسفر البعثة وفندق الإقامة وملاعب التدريب، وتوفير أفضل الأجواء للجهاز الفني واللاعبين.