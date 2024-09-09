المصري البورسعيدي يكثف تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال الليبي في الكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليومية تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال الليبي في الدور الثاني من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

المصري يواصل تدريباته استعدادًا للقاء الهلال الليبي

يسعى الفريق البورسعيدي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة المهمة، والتي ستقام في الخامس عشر من سبتمبر الجاري ضمن منافسات البطولة الإفريقية.

ويركز الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، حيث تم وضع برنامج تدريبي مكثف يتضمن تدريبات على التحمل والقوة، بالإضافة إلى تدريبات تكتيكية لرفع كفاءة الأداء الجماعي للفريق.

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل وذلك في إطار مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.