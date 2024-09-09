نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. السد القطري يدعم صفوفه بضم الجزائري يوسف عطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي السد القطري، اليوم الإثنين، تعاقده مع الجزائري الدولي يوسف عطال وذلك لينضم لتدعيم صفوف “الزعيم” في الموسم الرياضي الحالي.

يوسف عطال ينتقل إلى السد القطري

رحب حساب السد القطري، الرسمي على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بلاعبيه الجدد الجزائري يوسف عطال والإسباني كريستو جونزاليس، اليوم الإثنين.

ونشر حساب نادي السد، حامل لقب الدوري القطري: "مرحبًا يوسف عطال، مرحبًا كريستو غونزاليس".

ويمتلك الجزائري يوسف عطال صاحب الـ28 عامًا، مسيرة كروية مميزة حيث سبق له اللعب في شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد الجزائر ثم احترف بصفوف نيس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى أضنة دميرسبور التركي خلال عام 2024.

وفاز يوسف عطال، مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر.