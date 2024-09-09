نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. تفاصيل تعاقد الزمالك مع محمد حمدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تعاقده بشكل رسمي مع محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء تعاقد نادي الزمالك، مع محمد حمدي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى الدفاعية بالفريق، خاصة بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها أحمد فتوح.

وانتقل محمد حمدي إلى صفوف الزمالك على الإعارة لمدة موسم، مُقابل مبلغ 3 ملايين جنيه، بالإضافة إلى حصول نادي إنبي على مبلغ مليون جنيه، في حال تتويج نادي الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد بند أولوية شراء الزمالك لمحمد حمدي،بحيث إذا تلقى اللاعب عرضا من أي نادٍ بعد نهاية الموسم القادم، سيكون نادي الزمالك له الأولوية في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، وفي حال رفض الزمالك التعاقد مع اللاعب والانتقال إلى نادي آخر سيحصل الزمالك على 5 % من قيمة الصفقة.

ويعد محمد حمدي البالغ من العمر 21 عام، أحد أبرز اللاعبين الشباب داخل الكرة المصرية، خلال الفترة الأخيرة بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.