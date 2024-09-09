نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من ضم مدافع زد خلال الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب من التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك، في الحصول على خدمات محمد إسماعيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق بالموسم الجديد.

ويسعى نادي الزمالك لاستغلال وجود مستحقات لدى نادي زد، الخاصة بحق الزمالك في رعاية عمر خضر الذي انقتقل إلى أستون فيلا في الفترة الماضية للحصول على خدمات محمد إسماعيل.

ويكثف الزمالك المفاوضات مع إدارة فريق زد، خلال الأيام المقيلة من أجل حسم التعاقد مع محمد إسماعيل، وذلك قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

ونجح نادي الزمالك في الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني عمر فرج، بالإضافة إلى محمود بنتايك الظهير الأيسر القادم من فريق سانت إيتيان الفرنسي.