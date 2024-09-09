عاجل.. تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بلجيكا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الإثنين على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة فرنسا وبلجيكا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرنسا الرسمي لمواجهة بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: مايك مينيان.

خط الدفاع: جول كوندي، ويليام ساليبا، أوباميكانو، ديني.

خط الوسط: نجولو كانتي، ماتيو جندوزي، كونيه.

خط الهجوم: ماركوس تورام، عثمان ديمبلي، كولو مواني.

القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية

يمكنكم مشاهدة فرنسا ضد بلجيكا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.

