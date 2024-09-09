عاجل.. تشكيل بلجيكا الرسمي أمام فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دومينيكو تيديسكو، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة فرنسا في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين مساء اليوم الإثنين على ملعب "جروباما" في ثاني جولات دوري الأمم الأوروبية.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة بلجيكا وفرنسا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل بلجيكا الرسمي لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: كاستيلس.

خط الدفاع: ثيت، ديباست، فوت فايس، تيموتي كاستاني.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لويس أوبيندا، دودي لوكيباكيو، جيريمي دوكو.

القنوات الناقلة بلجيكا ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

تذاع مباراة بلجيكا ضد فرنسا مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.