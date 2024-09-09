نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل المغرب الرسمي أمام ليسوتو في تصفيات كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وليد الركراكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب ليسوتو بعد قليل في لقاء هام بينهم بستاد ادرار ضمن منافسات الجولة الثانية بدور مجموعات دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة المغرب وليسوتو

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة منتخب المغرب ونظيره منتخب ليسوتو مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ومكةالمكرمة وقطر والساعة الحاديةعشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل المغرب أمام ليسوتو

حراسة المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: نايف أكرد، أسامة تارجالين، أشرف داري، أشرف حكيمي

خط الوسط: عز الدين أوناحي، إلياس أخوماش، أمين عدلي

خط الهجوم: أيوب الكعبي، أمير ريتشاردسون، عبدالصمد الزلزولي

تردد القنوات الناقلة لمباراة المغرب وليسوتو

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

معدل الاستقطاب- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

معدل الاستقطاب- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beinsports الثانية

القمر: نايل سات

التردد: 11013

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

