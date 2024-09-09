نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدافع الاتحاد السكندري ينتقل إلى حرس الحدود في صفقة إنتقال حر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إلى صفوف فريق حرس الحدود في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح فريق حرس الحدود، في الحصول على خدمات اللاعب إسلام أبو سليمة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، في صفقة انتقال حر.

وكان قد أعلن نادي الاتحاد السكندري فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي، قرار من المدير الفني للفريق السكندري بابا فاسيليو الذي قرر عدم الحاجة إلى خدمات اللاعب في المرحلة المقبلة.

إسلام أبو سليمة ااذي يبلغ من العمر 31 عاما، يعتبر واحد من المدافعين الخبرة في الدوري المصري بسبب الفرق المختلفة التي مثلها، بدءًا من اتحاد الشرطة والمصري البورسعيدي، وصولًا إلى نادي الاتحاد السكندري. خلال فترة تواجده مع الاتحاد السكندري، خاض أبو سليمة 26 مباراة وسجل هدفين.