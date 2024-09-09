الرياضة

15 لاعب في قائمة غزل المحلة الأولية للموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد، على قائمة الفريق الأولية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 15 لاعب من الصاعدين رفقة الفريق من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز، والذي قرر الجهاز الفني للفريق المحلاوي استمرارهم في دوري الأضواء والشهرة.

كما ضمت القائمة ثلاثي شباب تحت السن وهم علاء عبد الله لاعب 2003 وأحمد فوزي حارس 2003 وإسلام ماهر لاعب 2003.

وجاءت قائمة الفريق المحلاوي الأولية للموسم المقبل كالتالي: 
أحمد مجدي، خالد الأخميمي، عبده يحيى، مروان مارو، محمود مسعد، عبدالرحمن عموري، أحمد كاستلو، إسلام مجدي، عبدالرحمن بودي، عبدالناصر دي ماريا، بسام وليد، علاء عبدالله، أحمد فوزي، إسلام ماهر، عمرو الجزار.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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