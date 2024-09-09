نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 لاعب في قائمة غزل المحلة الأولية للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد، على قائمة الفريق الأولية استعدادا للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة 15 لاعب من الصاعدين رفقة الفريق من دوري المحترفين إلى الدوري الممتاز، والذي قرر الجهاز الفني للفريق المحلاوي استمرارهم في دوري الأضواء والشهرة.

كما ضمت القائمة ثلاثي شباب تحت السن وهم علاء عبد الله لاعب 2003 وأحمد فوزي حارس 2003 وإسلام ماهر لاعب 2003.