نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مصري يمنع ماني من تسديد ركلة جزاء أمام بوروندي.. هل القرار صحيح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الحكم المصري محمد معروف، الجدل بعدما منع ساديو ماني نجم السنغال، من تنفيذ ركلة جزاء لبلاده أمام بوروندي في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2025 بالمغرب.

خبير تحكيمي يعلق على واقعة ساديو ماني أمام بوروندي

دخل الطاقم الطبي لمنتخب السنغال، إلى أرضية الملعب لعلاج ساديو ماني بعدما تعرض للإصابة.

ودخل ماني، لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة “69” بعدما عالجه الطاقم الطبي، إلا أن الحكم المصري معروف منعه وأجبره على الخروج من الملعب والعودة بعد استئناف.

وأوضح المستشار التحكيمي طارق سامي عبر صحيفة “عكاظ” السعودية، الحالة التحكيمية الجدلية التي حدثت بين المصري معروف وساديو ماني في مباراة السنغال وبوروندي.

وذكر طارق، معلقًا على هذه الواقعة التحكيمية: “يحق للحكم منعه من تنفيذ ركلة الجزاء نظرًا لدخول الطاقم الطبي”.

وفازت السنغال على بوروندي بهدف نظيف، سجله إسماعيل سار الذي نفذ ركلة الجزاء بنجاح بعد حالة استبعاد ساديو ماني من تسديدها بأمر من الحكم المصري.