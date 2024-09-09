نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رسميًا الكابتن أحمد شوبير يعود للعمل الإعلامي عبر هذه القناة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عاجل - رسميًا الكابتن أحمد شوبير يعود للعمل الإعلامي عبر هذه القناة.

الكابتن أحمد شوبير، عودة الكابتن أحمد شوبير، الكابتن أحمد شوبير موعد الظهور، أحمد شوبير، الكابتن أحمد شوبير أخر التطورات، الكابتن أحمد شوبير أخر المستجدات، الكابتن أحمد شوبير اسم القناة التي سيظهر عليها، أتم الكابتن أحمد شوبير الإعلامي الرياضي الشهير اتفاقه مع الأستاذ علاء الكحكي مدير أحد القنوات الفضائية للعودة والظهور من جديد لتقديم برنامج رياضي خاص به عبر هذه القناة.

ووقع الكابتن أحمد شوبير منذ قليل على عقود انضمامه لهذه القناة بعد غياب دام لعدة شهور بعد فسخ التعاقد مع قناة أون تايم سبورتس.

اسم القناة والبرنامج الجديد

قناة النهار

وانضم الكابتن أحمد شوبير إلى شبكة قنوات النهار الفضائية، حيث من المقرر أن يقدم برنامج " الكورة مع شوبير" حيث يفضل هذا الاسم حسبما أعلن من خلال اللايف الأخير له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد ظهور الكابتن أحمد شوبير على قناة النهار الفضائية

الكابتن أحمد شوبير

ويتم خلال الوقت الحالي الاتفاق على كافة تفاصيل البرنامج، من حيث عدد الأيام التي سيظهر فيها، وعلى شكل البرنامج، حيث من المتوقع أن يظهر خلال الأسابيع القليلة القادمة، أو على أقصى حد مع انطلاق الدوري المصري الممتاز مطلع شهر نوفمبر.

وكان الكابتن أحمد شوبير قد أعلن منذ أيام قليلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة للظهور مجددًا قريبا لتقديم البرامج الرياضية عبر إحدى القنوات قبل أن يتم التعاقد الرسمي اليوم.