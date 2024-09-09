نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير.. مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع مودريتش الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم، عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعب كرواتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن اللاعب الدولي الكرواتي، مارتن باتورينا، يعد من أبرز الأسماء التي يهتم بها نادي مانشستر يونايتد للتعاقد معها في يناير المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كشافي مانشستر يونايتد يتابعون باتورينا منذ فترة طويلة، ويخططون لمواصلة مراقبته عن كثب في الأشهر القادمة.

وكان اللاعب قريبًا من الانضمام إلى فيورنتينا قادمًا من دينامو زغرب خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب عدم الاتفاق بين الناديين على قيمة الانتقال.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد إلى تدعيم صفوف الفريق، بالعديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات القادمة، لتقوية الفريق في جميع المراكز.