عاجل.. الموعد النهائي لمباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، على الموعد النهائي لمباراة منتخب مصر ضد منتخب بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأجيل مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وكان من المقرر، أن تقام مباراة منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، غدا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة

واستقر الاتحاد الإفريقي على إقامة مباراة منتخب مصر، غدا الثلاثاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بدلا من الرابعة عصرا.

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب كاب فيردي في الجولة الأولى، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء الجمعة الماضية على أرضية استاد القاهرة.

ويطمح منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، إلى تحقيق الفوز على منتخب بوتسوانا وحصد النقاط الثلاث، بهدف الحفاظ على صدارة المجموعة والاقتراب من ضمان التأهل المبكر.