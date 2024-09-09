عاجل.. كاف يحدد رسميًا موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اتحاد الكرة المصري بموعد مواجهة بوتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، أن تقام مباراة مصر وبوتسوانا يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب منتخب مصر أمام مضيفه بوتسوانا، غدًا الثلاثاء 10 سبتمبر، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025.

طلب الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاق مواجهة مصر إلى مساء الثلاثاء بدلًا من إقامتها في الثالثة عصرًا “بتوقيت بوتسوانا” بسبب تأخر عودة المنتخب من موريتانيا.

ويعود منتخب بوتسوانا، إلى دياره قادمًا من موريتانيا، صباح الثلاثاء، لذلك طلب مسؤولو الاتحاد الوطني تأخير انطلاق المباراة لمنح اللاعبين وقتًا لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة مصر.

يشار إلى إن منتخب مصر كسب كاب فيردي في القاهرة 3-0، بينما خسرت بوتسوانا من موريتانيا 0-1 ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا.