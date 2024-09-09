أرسنال يخطط لاستعادة لاعبه خلال الموسم المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - يخطط فريق أرسنال الإنجليزي، إلى استعادة لاعب الفريق المعار إلى الدوري البرتغالي، خلال الموسم الجديد، وذلك بسبب حاجة الفريق إلى خدماته.

وكشفت تقارير صحفية، عن رغبة فريق أرسنال الإنجلزي في استعادة خدمات فابيو فييرا، لاعب الفريق المعار إلى فريق بورتو البرتغالي خلال الموسم المقبل.

أفاد موقع “فوتبول إيطاليا” أن آرسنال يفكر في استدعاء لاعب خط الوسط فابيو فييرا من بورتو في يونيو 2025.

وأرسل الجانرز فييرا على سبيل الإعارة إلى العملاق البرتغالي في نافذة الانتقالات الأخيرة، ومع ذلك، لم يتضمنوا خيار الشراء في الصفقة حيث سيتابعون تقدم اللاعب في موسم 2024/25 قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبله في النادي.