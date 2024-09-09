نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل مران منتخب مصر الأخير استعدادًا لمواجهة بتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، تدريباته ببتسوانا استعدادًا لمواجهة الغد المرتقبة في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025 التي ستقام بالمغرب.

منتخب مصر ينهي تحضيراته لـ بوتسوانا

شهد المران إحماءات بدنية في بداية المران ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران وتسديد على المرمى، تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وحضر مران منتخب مصر دكتور إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس البعثة.

موعد مباراة مصر وبوتسوانا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشكل رسمي، إقامة مباراة مصر وبوتسوانا يوم غدٍ الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد البوتسواني لكرة القدم، قد طلب تأجيل موعد انطلاق مواجهة مصر إلى مساء الثلاثاء بدلًا من إقامتها في الثالثة عصرًا “بتوقيت بوتسوانا” بسبب تأخر عودة المنتخب من موريتانيا.

ويعود منتخب بوتسوانا، إلى دياره قادمًا من موريتانيا، صباح الثلاثاء، لذلك طلب مسؤولو الاتحاد الوطني تأخير انطلاق المباراة لمنح اللاعبين وقتًا لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة مصر.