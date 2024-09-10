نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام يقود الفدائيين.. التشكيل المتوقع لمباراة فلسطين والأردن في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري، مواجهة قوية بين منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب الأردني وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل فلسطين المتوقع أمام الأردن في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: كاميلو سالدانا - ميلاد تيرمانيني - ياسر حمد - مصعب البطاط

خط الوسط: عدي خروب - عطاء جابر - تام صيام - جوناثات زويلا.

خط الهجوم: وسام أبو علي - عدي الدباغ.

تشكيل الأردن المتوقع أمام فلسطين