نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تطورات إصابة أشرف داري مع المغرب وموقفه من المشاركة في السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعرض النجم المغربي الدولي أشرف داري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، لإصابة قوية منذ ساعات قليلة، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وتعرض أشرف داري لإصابة قوية في الكاحل قبل مباراة المغرب ضد ليسوتو في تصفيات أمم إفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس، وحقق أسود الأطلس فوزا صعبا بهدف دون رد.

كريم رمزي يكشف تفاصيل إصابة أشرف داري

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إصابة أشرف داري مع منتخب المغرب هي إصابة في كاحل القدم".

وأضاف:" الفحوصات الطبية تشير إلى أن إصابة أشرف داري في الكاحل هي إصابة بسيطة، ومن المتوقع ألا يغيب كثيرا عن الملاعب ".

وعن موقف داري من المشاركة في السوبر الإفريقي، اختتم رمزي:" أشرف داري لم يكن في حسابات مارسيل كولر، للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي بشكل أساسي، وذلك لأنه لم يتدرب مع الفريق منذ قدومه إلى القلعة الحمراء "