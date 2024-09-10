نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم بشغف مباراة مصر وبوتسوانا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2025 التي ستقام في المغرب.

ستُجرى المباراة اليوم الثلاثاء، على ملعب "فرانسيستوون"، حيث يتطلع الجمهور المصري لمعرفة القنوات التي ستبث هذه المباراة الهامة.

تعديل موعد المباراة

كان من المقرر أن تُقام المباراة في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، ولكن تم تعديل الموعد ليصبح الساعة السابعة بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت بوتسوانا.

هذا التعديل جاء نتيجة تأخير وصول منتخب بوتسوانا من موريتانيا.

القناة المجانية الناقلة للمباراة

يمكن مشاهدة مباراة مصر وبوتسوانا عبر قناة أون تايم سبورت الأرضية، التي تُبث بشكل مجاني. ولضبط القناة على التلفزيونات التقليدية أو الشاشات الحديثة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

كيفية ضبط قناة تايم سبورت الأرضية

للتلفزيونات التقليدية:

استخدام الإريال القديم: قم بتركيب الإريال فوق التلفاز مباشرة. قد تكون الجودة غير عالية (لا تدعم HD). للحصول على جودة HD: اشترِ وصلة خاصة لتوصيل الإريال بالتلفاز عبر الكابل الثلاثي للحصول على جودة أفضل.

للشاشات الحديثة:

استخدام وصلة صغيرة: اشترِ وصلة مخصصة للشاشات الحديثة. قم بتوصيلها بالشاشة، والمخرج الآخر يجب أن يكون على سطح المنزل أو بجانب نافذة.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

مصطفى شوبير

حمزة علاء

الدفاع:

أحمد حجازي

رامي ربيعة

محمد عبدالمنعم

أحمد رمضان

خالد صبحي

محمد هاني

محمد حمدي

محمد شحاتة

أحمد نبيل كوكا

الوسط:

محمد النني

حمدي فتحي

مروان عطية

إمام عاشور

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفى فتحي

إبراهيم عادل

الهجوم: