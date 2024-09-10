نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح من الدوري الأنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن فريق الكرة الأول بنادي ليفربول الانجليزي قد استقر على بديل الدولي المصري محمد صلاح حال رفض الفرعون تجديد عقده مع الريدز.

ايزي بديل صلاح في ليفربول

ومن المُنتظر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول خلال الصيف القادم وبإمكانه التوقيع مجانًا لأي فريق بدءًا من شهر يناير القادم.

وقالت شبكة ليفربول ايكو البريطانية أن إدارة الريدز قد وجهت بالفعل أنظارها صوب ايبريشي ايزي نجم نادي كريستال بالاس وذلك لتعويض صلاح في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن سلوت المدير الفني لنادي ليفربول في حاجة ماسة لضم جناح جديد خاصًة في حال رفض صلاح على شروط العقد الجديد.

ويمتلك ايزي شرط جزائي في عقده قيمته 68 مليون جنيه استرليني يمكن تفعيله خلال يونيو من العام القادم 2025.