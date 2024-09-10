نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يبدأ التفاوض لتجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد فاروق، أن النادي الأهلي بدأ التفكير في تجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع النادي الأهلي في يونيو 2025 المقبل، حيث يتبقى له موسما واحدا مع القلعة الحمراء.

تصريحات الإعلامي محمد فاروق

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر تصريحات تلفزيونية: هناك ضوء أخضر من إدارة النادي الأهلي لتجديد عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر في الفترة المقبلة لمدة 3 مواسم قادمة بشكل رسمي.

وأضاف: النادي الأهلي ينوي إضافة 3 مواسم جديدة في عقد أكرم توفيق بخلاف الموسم المتبقي مع تعديل قيمة عقده ليصبح على رأس العناصر في الفئة الثانية بالفريق.