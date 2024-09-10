نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، عن موعد المباراة التي من المقرر أن يحتضنها ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي، اللقاء الذي يجمع ليبيريا ضد الجزائر ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا 2025.

موعد مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

تنطلق أحداث مباراة الجزائر ضد ليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025، غدًا الثلاثاء، الموافق 10 من شهر سبتمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا

يمكنكم مشاهدة مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وبالتحديد قناة beIN SPORTS HD 2.