نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بالبث المباشر منتخب السعودية اليوم.. مشاهدة السعودية × الصين Saudi Arabia vs China بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

شاهد بالبث المباشر منتخب السعودية اليوم.. مشاهدة السعودية × الصين Saudi Arabia vs China بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس العالم 2026.. يتصاعد الحماس مع اقتراب موعد المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والصين في إطار تصفيات كأس العالم 2026 فبعد التعادل المخيب للآمال للمنتخب السعودي في مباراته الافتتاحية، يأتي هذا اللقاء ليضيف المزيد من الضغوط على الأخضر، حيث يسعى إلى تحقيق الفوز الأول في التصفيات والعودة إلى المسار الصحيح. إلا أن هذا اللقاء لن يكون سهلًا، حيث يواجه المنتخب السعودي فريقًا صينيًا يبحث بدوره عن تحقيق نتيجة إيجابية بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها في الجولة الأولى.

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مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة كونها مواجهة بين فريقين يسعيان إلى تحقيق بداية قوية في التصفيات، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تعويض تعادله في المباراة الأولى، في حين يسعى المنتخب الصيني إلى نسيان هزيمته الثقيلة والعودة إلى المنافسة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إثارة كبيرة وحماسًا لا يضاهى، حيث يسعى لاعبو المنتخبين إلى تقديم أفضل ما لديهم من أجل إسعاد جماهيرهم.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

ستنطلق صافرة بداية مباراة السعودية والصين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2026 اليوم الثلاثاء، الموافق ١٠ سبتمبر، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والرابعة عصرًا بتوقيت الدوحة. وستقام المباراة على أرضية ملعب "داليان سيووان" في الصين، حيث يستضيف منتخب التنين الأخضر الأخضر السعودي في مواجهة من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2026

يمكن لعشاق كرة القدم السعودية والصينية متابعة مباراة منتخبيهما المرتقبة في تصفيات كأس العالم 2026 عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس. فبالإضافة إلى البث المباشر على شاشات التلفزيون، يمكن للمشاهدين الاستمتاع باللقاء عبر منصات البث المباشر الخاصة ببي إن سبورتس، مما يتيح لهم الحرية في مشاهدة المباراة في أي مكان وفي أي وقت. وبذلك، تتاح للجمهور فرصة متابعة أحداث المباراة المثيرة وتحليلها من قبل نخبة من المعلقين الرياضيين.

تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام الصين



ومن ٨المتوقع أن يعتمد روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر، على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى محمد العويس خط الدفاع متعب الحربي- على لاجامي- على البليهي- سعود عبدالحميد خط الوسط مصعب الجوير- محمد كنو- عبدالله الخيبري خط الهجوم عبدالله رديف- سالم الدوسري- فراس البريكان

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2026

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة بجانب اليابان وأستراليا والبحرين وإندونيسيا والصين