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أحمد جودة - القاهرة -

عبر حسام مصطفى رئيس اللجنة البارلمبية المصرية، عن سعادته الكبيرة بتألق اللاعبين في بطولة دورة الألعاب البارالمبية 2024.

رئيس اللجنة البارالمبية: تهنئة الرئيس حافز كبير.. ونسعي للفوز بميداليات أكثر في لوس انجلوس

ونجحت البعثة المصرية في تحقيق 7 ميداليات، ميداليتين ذهب ومثلهم فضة وثلاثة ميداليات برونزية.



وأكد رئيس اللجنة البارالمبية، أنه سعيد بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأبطال البارالمبين، بعد التتويج بالميداليات.

وأوضح، أن اهتمام الرئيس سيكون حافز كبير للاعبين لتحقيق مزيد من الميداليات في البطولة القادمة بلوس انجلوس

وأشار إلى، أن الجميع سيحصل على راحة، ومن ثم نبدأ في الاستعداد للوس انجلوس

واضاف حسام الدين مصطفى، أن تتويج اللاعبين بالميداليات جاء بعد جهد وتدريب وفترة اعداد على أعلى مستوي قبل البارالمبياد، للوصل إلى المطلوب في البطولة وهو ما تحقق بالفعل.

ووجه رئيس اللجنة البارالمبية، الشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعم الكبيرة لجميع اللاعبين، من أجل ظهور مصر بشكل مميز في البطولة

ومن المقرر أن تعود بعثة مصر من فرنسا غدا الثلاثاء، بعد انتهاء المشاركة في البارالمبياد.



وشاركت مصر في الدورة ببعثة قوامها 54 لاعبا ولاعبة يمثلون 10 رياضات، هي: "رفع الأثقال البارالمبي - ألعاب القوى البارالمبي - الكرة الطائرة جلوس - كرة الهدف - السباحة البارالمبي - تنس الطاولة البارالمبي - الباراتايكوندو - البوتشيا - التجديف البارالمبي - الباراكياك".