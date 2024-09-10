نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة الطيران مستمرة تأخير محتمل في مباراة مصر وبوتسوانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أزمة عودة منتخب مصر أمام نظيره بوتسوانا مستمرة وذلك بعد تعثر عودته من موريتانيا عقب نهاية المباراة.

وخاض منتخب بوتسوانا مباراته الأولى في تصفيات أمم إفريقيا أمام نظيره موريتانيا ليهزم بهدف دون رد.

هل تتأخر مباراة المنتخبين ؟

وأبلغ منتخب بوتسوانا بتأخير جديد لطائرته ليتأخر وصولها إلى الساعه ال ١ بتوقيت القاهرة بدلا من ١٠ صباحا.

وحتى الان لم يصدر أي رد فعل حول موعد المباراة والذي يفترض إقامتها في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وجدير بالذكر أن الموعد الأصلي للمباراة كان الساعة الرابعة عصرا قبل أزمة التي واجهت منتخب بوتسوانا ليكون الموعد المقترح بين التاسعة والسابعة مساء فبل الاستقرار على الموعد الأخير.

