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أحمد جودة - القاهرة - حددت السلطات الفرنسية يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا، من أجل محاكمة نجم نادي موناكو، وسام بن يدر، وذلك بتهمة الاعتداء الجنسي تحت تأثير الكحول.

محاكمة وسام بن يدر لاعب موناكو بتهمة الاعتداء الجنسي تحت تأثير الكحول



وارتكبت الواقعة يوم الأحد الماضي، عندما ادعت فتاة مواليد 2001 تعرضها للاعتداء من قبل بن يدر، قائد فريق موناكو.

اعتُقل بن يدر، البالغ من العمر 34 عامًا، ليوم واحد بعد تقديم الشكوى، ووجهت إليه تهم الاعتداء الجنسي والإفراط في تناول الكحول.

وبحسب ما أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، قُبض على اللاعب وهو في حالة سكر شديد بعد لقائه بالفتاة في منزله ومغادرته بسيارته، ليتم توقيفه لاحقًا من قبل الشرطة.

حاليًا، يواجه بن يدر قيودًا قضائية تشمل منعه من مغادرة فرنسا أو الخروج ليلًا، وحظر ارتياد الحانات والنوادي الليلية، بالإضافة إلى مطالبته بالحضور مرتين أسبوعيًا إلى مركز الشرطة.

اللاعب الدولي الفرنسي، من أصول تونسية، سجل 118 هدفًا في 201 مباراة مع موناكو، ولعب أيضًا لأندية تولوز وإشبيلية، وشارك في 19 مباراة دولية مع منتخب فرنسا.

